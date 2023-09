Chiariello: "Dura col Genoa, ma è già un crocevia e Garcia può fare +1 su Spalletti"

Nel corso di Radio Napoli Centrale, il giornalista Umberto Chiariello ha parlato della sfida di sabato al Genoa

Sarà una partita complicata, difficile sul piano psicologico, per me è una gara-crocevia anche se non si deve caricare di significato una gara di settembre ma la situazione è questa nel giorno di Juve-Lazio e Inter-Milan. Il Napoli deve sfruttare quest'occasione, deve confermare di essere grande, ma non sarà semplice vincere. La Fiorentina ci ha vinto facile, ma dopo quella gara ha vinto sul campo della Lazio ed ha perso solo alla scadere contro il Torino.

E' una gara che somiglia in modo sinistro, o meraviglioso in base a come andrà, a quella di Genova dell'anno scorso con la Sampdoria dopo la sconfitta con l'Inter. Anche l'anno scorso il Napoli faticò alla terza ed alla quarta giornata, 0-0 a Firenze rubacchiato col Napoli messo sotto sul piano del gioco, poi 1-1 col Lecce alla quarta e Meret parò anche un rigore. Quella gara generò dei malumori, ma la svolta arrivò al di là di Juventus, Atalanta, Lazio ecc nelle gare contro Spezia e Sampdoria. Dopo i due pareggi se il Napoli avesse di nuovo pareggiato contro lo Spezia, dopo una gara squallida, si sarebbe aperta la stessa polemica dell'anno precedente ed invece gli episodi... Gaetano svirgola l'assist e Raspadori fa gol e da lì arrivarono 11 vittorie consecutive, ma alla 4a il Napoli aveva fatto 2 vittorie e 2 pareggi ed il Napoli se vince a Genova fa un punto in più dell'anno scorso".