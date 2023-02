Chiariello: "E' fatta? L’Inter ha messo in mano al Napoli il biglietto della vittoria"

"La domanda è semplice perché mancano solo 16 partite ed il Napoli ha 15 punti di vantaggio".

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio', il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto con il suo editoriale: "Il Napoli ha 5 sconfitte giocabili tra sé e l’Inter. In teoria, il Napoli potrebbe anche abbandonare il campionato e sarebbe ancora in testa. Un Inter insipida che, se deve giocare di rimessa è pericolosa, ma se deve fare la partita non ha uomini che saltano l’uomo, né un gioco d’attacco che scardini la gara. Lukaku e Barella litigano come pazzi, segno di un nervosismo che ha preso piede con Inzaghi che non è in grado di gestire uno spogliatoio così complicato. +15 sull’Inter, +18 Atalanta, Roma e Milan e +20 dalla Lazio: il gruppone che si gioca le coppe.