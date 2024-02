Chiariello è sicuro: "Calzona sarà un sollievo. Mazzarri inferiore al peggior Gattuso!"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, Umberto Chiariello è intervenuto con il suo editoriale

Facciamo a capirci. Tutta Napoli ha accolto bene zio Walter e io, pur rimanendo molto sorpreso dalla sua scelta, ho fatto un piccolo ragionamento. Posso mai essere sempre io il rompiballe che dice ‘non va bene’? Ho pensato che fossimo in difficoltà e di aiutarci, accettando questa scelta sperando che zio Walter, nonostante i 10 anni di nulla.

Breve rewind: Garcia non è riuscito ad entrare in sintonia con l’ambiente e la squadra, i problemi erano evidenti. La squadra con un allenatore sfiduciato e commissariato ha fatto male, fino all’Union Berlin con un pareggio in casa ridicolo. Mazzarri fu accolto bene, andò a vincere a Bergamo e una lucina si è riaccesa. C’è stato uno spartiacque anche per Mazzarri dopo la partita di Coppa Italia contro il Frosinone, quella è stata la sua fine, fino al 10° posto.

Cosa fa? Va in conferenza stampa e dice di aver dato 3 moduli al Napoli. Abbiamo visto partite in cui il Napoli non ha mai tirato in porta e l’unico modulo che gli ha dato produttività, lui non lo considera: il 4-2-3-1. Dopo l’ennesimo pareggio al 90’, contro il Genoa, va in conferenza stampa e parla del possesso palla, sterile e infruttuoso, che neanche il peggior Gattuso riusciva a fare.

Quindi, perché Calzona? A differenza di qualcuno e di Marco Giordano che si lascia convincere troppo in fretta, Giampaolo non lo prenderei mai, serve qualcuno entusiasta, che parli chiaro ai giocatori. La squadra è lo specchio dell’anima del suo allenatore. Sarri-Spalletti-Andreazzoli-Italiano sono allenatori che hanno un credo comune, Calzona ha lavorato con Sarri e con Spalletti, ma non nell’anno dello scudetto.

Nel suo staff, Calzona potrebbe portare con sé Sinatti – se ottiene il doppio incarico dalla Federazione Italiana – e Marek Hamsik, il vero uomo faro di questi 20 anni di De Laurentiis, uno che potrebbe anche rimanere un domani, come referente tecnico. Quando Calzona arriverà verrà accolto con sollievo, mi dispiace che Mazzarri non si sia dimesso, perché sta rovinando il bel lavoro fatto 13 anni fa, tra i servi sciocchi che lo circondando qualcuno avrebbe dovuto suggerirglielo. A Bari è arrivato Iachini a ridare entusiasmo, che Calzona possa fare la stessa cosa è negli auspici e negli auguri di tutti".