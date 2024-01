Chiariello: "Facile dire 'ADL spendi i soldi’, ma il calciomercato oggi impone di essere ragionieri"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio Umberto Chiariello, è intervenuto con il suo editoriale

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, Umberto Chiariello è intervenuto con il suo editoriale: "Cerchiamo di fare chiarezza su un tema che non tutti hanno chiaro. Bello dire ‘compriamo’, ‘De Laurentiis spendi i soldi’, ‘compra’, ‘ah no, ma io Ostigard non lo farei partire’, tutto bello. In realtà, fare calcio oggi richiede una professionalità anche ragionieristica. Ha fatto specie Angelozzi – direttore sportivo del Frosinone – che si è accorto di aver sbagliato il calcolo sugli extracomunitari e non ha potuto prendere Popovic e non ha avuto Zerbin. Non si è accorto che lo slot per gli extracomunitari non si può liberare a gennaio, ma in estate. C’è da fare un conto con una cosa importante: le liste. Partiamo dal presupposto che le squadre di calcio non possono comprare a dismisura come gli pari.

Da alcuni anni hanno una lista, le squadre devono presentare alla Lega Calcio una lista di calciatori iscritti al campionato che è così composta:

- Massimo 25 calciatori;

- 17 dei 25 possono essersi formati ovunque nel mondo;

- 4 dei 25 devono essersi formati in Italia;

- 4 dei 25 devono essere del vivaio.

Il Napoli 17 giocatori over 22, i formati in Italia sono Meret, Di Lorenzo, Raspadori e Politano, gli over 22 del vivaio sono Gaetano e Contini, nella lista degli under non c’è nessuno. Quali sono i 17 che il Napoli ha nella lista degli over 22? Gollini, Rrhamani, Juan Jesus, Olivera, Mario Rui, Mazzocchi, Lobotka, Anguissa, Cajuste, Lindstrom, Osimhen e Simeone. Negli under 22, invece, ci sono Kvara e Natan. Il Napoli ha comprato 5 calciatori, dove li inserisce? Tutti negli over. Se entrano Traoré, Ngonge, Perez, Dendoncker di chi prendono il posto? Ngogne prende il posto di Zerbin, Traoré prende il posto di Elmas, se Perez entra, il posto per Ostigard non c’è più; Dendoncker al posto di chi entra? Diego Demme che è già fuori dalla lista Champions o Zielinski? Togliere Gaetano, infatti, non sposterebbe il problema perché fa parte della categoria appartenente al vivaio. Veniamo all’altro problema. La lista Champions è diversa e c’è un particolare: da quella consegnata prima della fase a gironi a quella per gli ottavi, si possono fare solo 3 cambi e il Napoli 3 giocatori da far uscire già li ha, Zanoli, Elmas e Zerbin.

Questi 3 come li sostituisce? Ne ha comprati 5. In questa lista, tra l’altro, Demme non c’era. Se Demme non va via adesso, rischia di essere fuori da tutto, non può giocare da nessuna parte. Posto che Perez entra, Ngonge entra, uno tra Dendonker e Mazzocchi devono restare fuori e dipende da come sta Olivera. Capite com’è difficile fare mercato? A questo punto, il Napoli per forza deve cedere Ostigard e dichiarare Demme fuori da tutte le liste, se non vuole fare lo sgarbo a Zielinski come fece a Milik. Situazione complicatissima. Ecco perché prima di parlare di mercato, dovete sapere come funziona il calcio, perché è complicato ".