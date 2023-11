Chiariello: "Garcia allenatore a gettone, ADL non l'ha cacciato solo per un motivo"

"Qualcuno sostiene, malignamente, che De Laurentiis sta facendo di tutto per far dimettere Garcia".

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio', il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto con il suo editoriale: "Le chiacchiere stanno a zero. All’annuncio stagionale di Capodimonte, De Laurentiis parlò di un progetto con Garcia – uomo con cui aveva trovato empatia – di 2 anni, più la possibilità di farne un terzo. Ad oggi, quell’empatia è scomparsa. Garcia è stato commissariato, De Laurentiis entra anche in spogliatoio, sta facendo tutto quello che è in suo potere per salvare la sua creatura che è questo Napoli campione. Non l’ha cacciato solo per mancanza di alternative, dopo il no di Antonio Conte e un altro paio di sondaggi. Garcia è un allenatore a giornata, a gettone e col Milan si è salvato. L’allenatore adesso pensa a sé stesso, un altro avrebbe litigato di brutto col suo presidente e non gli avrebbe concesso questo commissariamento. Qualcuno sostiene, malignamente, che De Laurentiis sta facendo di tutto per far dimettere Garcia.

Qual è la stortura che si crea? Se vuole salvare sé stesso, pensa più a sé stesso che alla squadra: leggo così la sostituzione di Politano con Zanoli. Il Napoli poteva provare a vincere quella partita, Lindstrom sarebbe dovuto entrare al posto di Politano, ma quella è una scelta conservatrice in ogni caso. Di cosa? Di un pareggio che ci allontana dalla vetta, del suo posto sulla panchina del Napoli e ora si trova ad affrontare un derby velenosissimo. La Coppa Italia ha reso ancora più complicata questa sfida: 4-0 ed entusiasmo recuperato. Una campagna acquisti disastrosa, ma ieri si è ritrovata e chi pensa che sia una passeggiata, sbaglia due volte: innanzitutto, contro il Napoli, danno l’anima e lo si è visto dalla festa scudetto rinviata; in più, hanno l’acqua alla gola e devono fare punti. Se Garcia fallisce, anche solo con un pareggio, deve cominciare a guardarsi alle spalle e di fianco. Non voglio dire che va cacciato Garcia, ma vanno fatte delle scelte. Questo De Laurentiis super tecnico non fa il bene del Napoli: è sempre stato un uomo oculato, con scelte ragionate, ma questo atteggiamento può farci male. Morale della favola: se c’è un pareggio, Garcia mette un terzino e non un attaccante. Così non si va da nessuna parte".