Chiariello: “Giuffredi è stato attaccato da tutti, ma sapeva la verità e l’8 agosto lanciò l’allarme”

Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, è intervenuto il giornalista Umberto Chiariello: “Abbiamo sottovalutato l’allarme lanciato l’8 agosto da Mario Giuffredi, un procuratore particolare. Particolare perché ha ben quattro giocatori all’interno del Napoli tra cui il capitano, che è l’uomo più rappresentativo. Quando disse, sulla vicenda Mario Rui, che non trovava l’accordo per il rinnovo: ‘Se resterà a Napoli sarà un altro scontento nella squadra degli scontenti’. La debacle del Napoli nasce da questa pietra tombale messa da Giuffredi, che è stato attaccato da tutti ma sapeva la verità.

La gestione del successo è un problema che tutti quanti sottovalutano. E’ il problema difronte al quale sono andati a sbattere tutti! Dopo il Grande Torino nessuno dell’altra Italia ha saputo replicare lo scudetto. Il Napoli, dopo lo scudetto, con Maradona finì ottavo! Juventus, Inter e Milan sono strutturate per vincere e quindi sono abituate a vincere e gestiscono il successo pensando già a vincere. Piazza e giocatori non sono abituati a vincere, mentre lì sì. Nel Napoli dopo lo scudetto sono andati tutti a battere cassa, De Laurentiis ha sbagliato e l’ha ammesso. Ci sono stati troppi scontenti che non c’erano stati prima”.