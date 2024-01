Chiariello: "In realtà Mazzarri sta già facendo 4-3-3. Vi spiego una cosa su Lobotka..."

Umberto Chiariello, giornalista, è intervenuto a Canale 21 nel corso di Campania Sport

Umberto Chiariello, giornalista, è intervenuto a Canale 21 nel corso di Campania Sport: "Il Napoli di Mazzarri, in realtà, il 4-3-3 lo sta facendo. In fase difensiva è un 5-4-1, perché i quinti sono dei terzini e gli esterni d'attacco si abbassano. In fase propositiva però, l'allenatore alza un solo esterno e fa scivolare la difesa a quattro. Per cui gioca con i due centrocampisti più un esterno che sale, schierandosi a quattro dietro. Quindi in fase offensiva Mazzarri usa un 4-3-3 o 4-3-2-1.

La cosa più importante in questo assetto è il cambio di ruolo di Lobotka: contro la Salernitana è stato penalizzato, ma contro la Fiorentina è stato esaltato. Lui è bravo a spezzare il pressing avversario con le accelerazioni frontali, creando superiorità numerica. In questo modo di giocare a centrocampo, lui si trova 20 metri più avanti alla difesa, permettendogli subito di scavalcare la metà campo avversaria. Contro la Salernitana, invece, Walter l'aveva abbassato tra i due centrali di difesa, e Lobotka che non ha il lancio lungo tra le proprie caratteristiche, è andato in difficoltà. Se lo tieni nella tua area di rigore, non ti serve più".