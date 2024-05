Chiariello: “Incredibile! Noi lo rimpiangiamo, Kim è diventato il Juan Jesus di Baviera”

"Come cambiano le cose a diverse latitudini, pensate Koulibaly al Chelsea è andato via di corsa quando per noi era uno dei migliori difensori del mondo”.

Nel corso di ‘Un fatto alla Radio’ su Radio Napoli Centrale, è intervenuto il giornalista Umberto Chiariello: “C’è sempre qualcuno più meridionale di qualcun altro, come diceva De Crescenzo nel film ‘Così parlò Bellavista’. Mi viene da sorridere pensando agli sfondoni fatti da Juan Jesus, l’ultimo il rigore assurdo, assolutamente inutile, procurato contro la Roma, proprio un errore di concetto. E vedere ieri Kim in balìa degli attaccanti del Real Madrid, peggiore in campo, oggi ha preso 4 in pagella in tutta Europa.

A Monaco di Baviera lo stanno massacrando, perché i due gol del Real Madrid sono tutti e due responsabilità di Kim, che si perde alle spalle Vinicius e procura il rigore, insomma un disastro. E’ diventato il Juan Jesus di Baviera, pensate come è il destino, noi lo rimpiangiamo. L’anno scorso straordinario, il miglior difensore del campionato italiano, quest’anno un disastro, dopo tre mesi che non giocava entra e fa disastri. Incredibile ma vero. Come cambiano le cose a diverse latitudini, pensate Koulibaly al Chelsea è andato via di corsa quando per noi era uno dei migliori difensori del mondo”.