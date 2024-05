Chiariello: “L’unica trattativa in corso è con Conte! Dopo il Bologna sono più ottimista, vi spiego”

"In questo momento c’è una sola vera trattativa e tre disponibilità".

Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha parlato del prossimo allenatore del Napoli: “L’unica trattativa in corso è, fino a ieri con poca fiducia, con Antonio Conte.

Pioli, Italiano e Gasperini? A me risulta che tutti e tre hanno dato disponibilità a parlarne e a venire a Napoli. Gasperini ha detto che gli interessa venire a Napoli, ‘Ne parleremo’. Ovviamente quando sarà finita la stagione. Pioli, che aspettava di capire se trovava conferma o meno al Milan, ora sa che non ce l’ha e potrebbe trovare la trattativa col Napoli interessante se risolve i problemi col Milan. Potrebbe anche restare fermo un anno e prendersi i soldi del Milan, se non si mette d’accordo. Italiano è l’unico con il quale si potrebbe intavolare una trattativa al volo, ma è la quarta scelta perché non convince De Laurentiis in pieno.

Motivo per cui, in questo momento c’è una sola vera trattativa e tre disponibilità. Fino all’altro giorno ero pessimista, perché vedevo che la distanza non era facilmente colmabile. Dopo la partita col Bologna comincio ad essere un pochino più ottimista, perché De Laurentiis ha chiaro che adesso deve fare assolutamente qualcosa di importante se no si accappotta. La situazione è gravissima".