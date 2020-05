Chiariello: "La prossima stagione sarà rifondazione. La squadra ha finito il suo ciclo"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNapoli: “Si parla sempre di Covid-19, ma sul piano muscolare gli allenamenti stanno mietendo molte vittime. L'infortunio di Manolas non è di poco conto, spazio a Koulibaly e Maksimovic per questo finale di stagione. Scelta furba di De Laurentiis che non chiama i giocatori se non riparte il campionato, si tutela parlando di allenamenti facoltativi".

RIFONDAZIONE - "Proprio per avere certezze sta aspettando di capire che fare con Mertens, il prima e dopo Coronavirus, cambia le quotazioni. Dopo 7 anni arriva la rifondazione, questa sarebbe la prima squadra interamente di Giuntoli. 2020/21 potrebbe essere la rifondazione di una squadra che ha finito il suo ciclo".