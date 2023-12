Chiariello: “Meluso non è all’altezza. Micheli è l’uomo mercato del Napoli, ma non sa fare il ds”

"E’ Micheli l’uomo mercato del Napoli, siamo chiari".

Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, è intervenuto il giornalista Umberto Chiariello: “Meluso non è all’altezza del compito, perché la sua storia dimostra che non è un direttore sportivo da vertice. E’ una figura di contorno messa lì, indicata da Micheli.

E’ Micheli l’uomo mercato del Napoli, siamo chiari. Come capo scouting ha avuto sempre i complimenti da tutti, ma Micheli non è un direttore sportivo e non sa fare quel mestiere. Sicuramente il problema dei problemi è che al Napoli manca un ds, ma non va mischiato sul discorso delle scuse, che sono state opportune e sul mercato, che è obbligatorio. I calciatori non li sceglie De Laurentiis, li sceglie Micheli”.