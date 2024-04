Chiariello: “Mi incateno a Castel Volturno se Allegri e Zaniolo arrivano a Napoli”

Il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto ai microfoni di TvPlay

Il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto ai microfoni di TvPlay: “Ci sono due persone per cui mi incateno a Castel Volturno se arrivano a Napoli: Allegri e Zaniolo. Se Allegri viene a Napoli divento il suo primo nemico, gli deve venire la voglia di scappare come feci con Gattuso che ho fatto andare io via da Napoli. Ho vissuto la grande bellezza di Sarri e la meraviglia di Spalletti e sono ancora orfano di Vinicio: uno come me può mai accettare Allegri? Sono addirittura disposto ad accettare Mourinho ma non Allegri”.