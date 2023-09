Chiariello: “Napoli bellissimo prima del blackout, ingiuste le critiche a Juan Jesus che è il meno colpevole”

Umberto Chiariello, giornalista, nel corso di 'Campania Sport' su Canale 21 è intervenuto con il suo consueto editoriale.

Umberto Chiariello, giornalista, nel corso di 'Campania Sport' su Canale 21 è intervenuto con il suo consueto editoriale: "Il Napoli anche l’anno scorso aveva perso con la Lazio, ma era stata una partita bloccata, ieri invece è stato preoccupante. Per 55’ ho visto un bellissimo Napoli, la Lazio ha rischiato di soccombere, ma la squadra di Garcia non è riuscita a realizzare. Poi c’è stato il black-out. Juan Jesus probabilmente è il giocatore che ha meno colpe di tutti, le critiche sono ingiuste.

Il problema è che la squadra come si è sembrata bloccata dopo l’1-2, si è allungata. Poi ci sono stati miss-match evidenti: Olivera ha visto la targa di Felipe Anderson per tutta la partita. Anguissa, assente ingiustificato, Luis Alberto l’ha devastato letteralmente. Nel secondo tempo capitan Di Lorenzo non ha preso mai Zaccagni. Il Napoli ha avuto problemi sulle fasce e nelle distanze a centrocampo, che non ha saputo più fare le preventive, accorciare la squadra ed avere idee per gli attaccanti. L’unica soluzione era andare lungo su Osimhen. Il Napoli sulle fasce non è andato e Garcia ha fatto l’errore di togliere i giocatori che andavano ampiezza e mettere altri che si accentravano. Il secondo tempo preoccupa, ma bisogna avere calma e serenità perché questa squadra è forte".