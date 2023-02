Chiariello: "Napoli cannibale e maturo, ha un unico piccolo difetto"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio', il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto con il suo editoriale: "Il lunedì è il day after perché è il giorno delle spiegazioni di quanto detto la domenica. Si sa, da oltre 30 anni a Campania Sport di Canale 21, la domenica sera, apro la trasmissione con un mio editoriale che poi genera commenti e spesso fraintendimenti. Il lunedì tocca spiegare. Non ho mai detto, né tantomeno ieri sera, che il Napoli vince la Champions League, che il Napoli vincerà la Champions League, che il Napoli può vincere la Champions League, ma che il Napoli – in tutta la sua totalità – ha la forte convinzione di giocarsela al meglio possibile. Ci credono, sono convinti che il Napoli possa fare un percorso importante anche in Champions ed è legittimo ed è giustificato visto e considerato il calcio che sta dimostrando. Quello del Napoli è un work in progress, un lavoro in corso, l’autostima cresce man mano che il Napoli dimostra di essere veramente forte. A Francoforte ha annichilito l’avversario, non una squadra di poco conto che ha più esperienza a livello europeo. Scherzosamente, da giorni dico che Alex Meret ha chiesto alla Meloni di ripristinare il RdC perché non gli arriva neppure più un tiro, è disoccupato, sabato ha parato un tiro che sarebbe andato fuori, pur di sporcarsi i guanti.