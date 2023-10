Chiariello: "Napoli, non battere solo la Fiorentina ma anche la malafede che ti circonda"

"Se questo concetto vale per l’Inter, perché non deve valere per il Napoli?".

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio', il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto con il suo editoriale: "Ci sono cose che mi fanno riflettere per più giorni. La pagina di ieri della Gazzetta, che ho ampiamente criticato, continua a restarmi sul gozzo, per una questione di coerenza. Ieri la Gazzetta ha sostenuto che il Napoli è tornato indietro di 40 anni, che accontentandosi della bella prova del Real Madrid, si sia ridimensionata. Mi viene in mente che l’Inter contro il Manchester City non ha alzato una coppa, l’Inter la finale di Champions l’ha persa, ma questa sconfitta è stata salutata come una vittoria, esaltando l’Inter oltremisura in maniera doverosa dando onore agli sconfitti e oggi si dice che l’Inter è la grande favorita per lo scudetto perché ha tratto convinzione da una sconfitta. Udite, udite e udite bene.

Se questo concetto vale per l’Inter, perché non deve valere per il Napoli? No, al Napoli si applicano discorsi diversi. Due pesi e due misure. Io sono vecchietto e mal pensante, questi dubbi, questo veleno che viene istillato dalla stampa del nord, sono convinzioni o tentativi di avvelenare i pozzi partenopei perché devono essere portate avanti le milanesi e bisogna riprendersi dalle perdite dei quotidiani dell’anno scorso? Visto che Barigelli ha dichiarato apertamente che il giornale viene fatto per il bacino di utenza che lui ha, fatto di juventini, milanisti e interisti. Ecco quello che non mi sta bene, dobbiamo sempre sentire sul Napoli cose che per gli altri non valgono. Quel che è più grave, è che qualcuno a Napoli fa da corifeo e rilancia questi dubbi avvelenando l’ambiente. Il veleno dalla coda estirpiamolo. Cari calciatori, non leggete i giornali, non guardate i siti, isolatevi e pensate che avete fatto molto bene. Questi novelli Socrate devono “morire” di sé medesimi nel loro modo di pensare, a me sembrano notevolmente in malafede. Napoli non battere solo la Fiorentina, ma la malafede che ti circonda".