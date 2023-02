Chiariello: “Napoli non maturo, ma di più! Dal possibile contraccolpo è diventato devastante"

L’episodio del rigore sbagliato da Kvara lo associo al gol preso nei primi minuti ad Amsterdam contro l’Ajax.

Il giornalista Umberto Chiariello ha commentato Eintracht Francoforte-Napoli ai microfoni di Canale 21: "Glasner sapeva che col Napoli non avrebbe potuto giocare a viso aperto, sarebbe stato devastato. Ha giocato con un 5-4-1 rispolverando il vecchio catenaccio. Io l’avevo visto giocare l’Eintracht, questo atteggiamento tattico non mi ha sorpreso per niente. Volevo solo vedere se il Napoli riuscisse a fare quello che fa in Italia, cioè invadere in massa la metà campo avversaria, asfissiarli al punto che poi questi crollano letteralmente. E’ un Napoli che a me emoziona, straordinario da tutti i punti di vista. Una squadra matura, completa, gli avversari ci fanno una figuraccia. Ho detto che l’Eintracht valeva l’Atalanta, stasera per meriti del Napoli sembrava peggio.