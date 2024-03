Chiariello: “Napoli totalmente esente da colpe in Champions. La grande delusione è l’Inter”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, Umberto Chiariello è intervenuto con il suo editoriale

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, Umberto Chiariello è intervenuto con il suo editoriale: "Regola 2 del gioco del calcio: il pallone regolamentare deve essere una sfera, deve avere una circonferenza compresa tra 68 e 70 cm e deve pesare tra 410 e 450g. Questo pallone viene detto numero 5. Perché parto dal pallone? Il pallone teoricamente pesa 450 g, ma il peso non è affatto quello. Volete mettere un giocatore subissato da fischi, contestato in uno stadio come quello di Napoli quando c’erano 70.000 persone fisse, quel pallone pesava davvero 450g? No. Anche 5kg. Perché quello stesso giocatore, magari, a Cosenza – per dire – faceva il numero 1, il fenomeno? Perché quel pallone a Cosenza pesava 300g.

Giocare al San Paolo, all’epoca, il pallone cambiava peso, perché Il peso del pallone è nella testa. Domandiamolo all’Inter di ieri. Una squadra che sta stradominando il campionato, già tutti i cantori di questo meraviglioso scudetto avevano sentenziato di aver visto la squadra più forte degli ultimi 20 anni, che il Napoli di Spalletti impallidiva al confronto, oggi sono orfani e non si sono resi conto che il massimo sforzo dell’Inter è in campionato, che quest’eliminazione viene da lontano, da quando dissi che Inzaghi era stato folle. Ne ho visti altri due casi di follia e ve li dico. L’Inter ha giocato contro il Real Sociedad in casa, importante partita per arrivare primi ai gironi, Inzaghi ha mostrato la sua poca statura internazionale facendo turnover. Vi pare possibile? Inzaghi ha pagato quell’errore.

L’altra follia è di Maurizio Sarri. Il Napoli doveva giocare contro lo Shaktar e fa turnover, perde la partita, perde il girone. La partita dopo ce l’aveva col Benevento neopromosso con tutti i titolari e vinse 6-0. Gli allenatori, a volte, vogliono fare i fenomeni, ma non si fa così. La mentalità giusta è giocare tutte le competizioni e scegliere nel momento opportuno. La pagammo noi e l’ha pagata Inzaghi, turnover scellerati. Ieri, l’Inter abbandona la Champions e per il Ranking dobbiamo affidarci ad Europa e Conference League con buonissime possibilità di andare avanti, abbiamo un buon vantaggio ancora e i punti da poter prendere sono ancora parecchi. L’euforia dell’anno scorso è svanita, il nostro campionato torna ad essere quello che realmente è: periferia dell’impero calcistico.

Per finire, il Napoli ha fatto molto meglio dell’Inter. L’Inter non ha avuto ingiustizie arbitrali, il Napoli sì; Il Napoli ha prodotto 8 palle gol, non ha lasciato la presa, se l’è giocata e il Barcellona è 6 punti in avanti dell’Atletico Madrid. I fenomeni stanno a Barcellona, ma noi dobbiamo rammaricarci perché non siamo passati. Invece no, va detto: l’Inter è stata la grande delusione. Il Napoli non ha colpe, le colpe sono tutte in campionato, in Coppa Italia, sulla gestione della stagione, su com’è stata gestita la campagna acquisti di luglio e di gennaio, sull’organico societario, sulle intemperanze verbali del presidente. Tutte le colpe che volete, ma in Champions il Napoli è esente totalmente da colpe.

Perché? Come ho dimostrato, le prime non si battono e se nel girone ti capita il Real Madrid, punti ad arrivare secondo e quando ti esce il Barcellona agli ottavi sei fuori, punto. Il Napoli si è giocato la Champions col Barcellona, all’andata e al ritorno, l’andamento è nitido. Il campionato italiano è poco allenante, andatevi a vedere Liverpool-Manchester City. L’Inter non è in grado di vincere partite del genere perché non è abituata a fare a pugni, vincere in Italia è semplice. Questa è la verità. Rattoppata, ferita e disastrata, solo il Napoli ha fatto bene. Forse da questa considerazione potremmo ripartire con più fiducia da questa mania di dissoluzione che sento e vedo a Napoli e trovo insopportabile".