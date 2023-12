Chiariello: "Natan e Meret in panchina? Sciocchezze da social, per fortuna Mazzarri ragiona"

"Però Mazzarri, per favore, non ti far prendere dalle tue fregole difensiviste e metti un vero terzino: attenzione, sulla sinistra ci giochiamo il campionato".

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio', il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto con il suo editoriale: "Sento da più parti voglia di bocciatura di alcuni calciatori del Napoli dopo la prestazione col Real Madrid. Il primo è Meret che vogliono in panchina ed al suo posto Gollini. Poi c’è Natan, ma nessuno mette in discussione Rrhamani. Sono del parere che Natan non si debba toccare, è stata la sua prima partita a certi livelli e lui è un buonissimo difensore. Il terzo uomo in discussione è Juan Jesus che convince solo Mazzarri come terzino sinistro. Se Mazzarri vuole passare alla difesa a 3 ne ha facoltà, ma verrebbe meno agli impegni presi. Un posto per Ostigard? Meno peggio di Juan Jesus, ma non mi convince. Meglio adattare un esterno sulla fascia non di sua competenza.

‘Gollini, Gollini, Gollini’, mi spiegate cos’ha fatto nella sua carriera? Non lo disprezzo affatto, lo trovo un gran portiere e lo rispetto. Tuttavia, quando è uscito dall’Atalanta sembrava destinato a grandi cose e ha buttato fuori l’Atalanta dalla Champions, Gasperini si è infuriato con lui e l’ha fatto vendere. A Bergamo non c’è grande entusiasmo nei suoi confronti. In Inghilterra ha scaldato la panchina, a differenza di Vicario. A Firenze l’hanno cacciato a pedate. È venuto a Napoli per ricostruirsi e l’anno scorso ha strisciato il campo quando lo scudetto era già vinto, facendo benino. Quest’anno ha giocato a Empoli perché Meret è stato infortunato e ha fatto bene, la partita dopo a Bergamo ha fatto una parata sul primo palo, ha dimostrato autorevolezza e personalità, ma dove si fonda questa cosa che con Gollini siamo a posto e con Meret è un disastro? Quest’anno non sta giocando ad altissimi livelli, ma su 14 gol in campionato e 9 in coppa del Napoli, di cui 21 presi da lui, su quanti poteva fare meglio? Su 4 e 2 sono stati errori netti. I portieri sbagliano e, a volte, costano punti. Voler mettere Natan e Meret in panchina sono sciocchezze da social, per fortuna Mazzarri ragiona. Però Mazzarri, per favore, non ti far prendere dalle tue fregole difensiviste e metti un vero terzino: attenzione, sulla sinistra ci giochiamo il campionato".