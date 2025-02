Chiariello: “Non fasciamoci la testa! L’attacco era già asfittico, ora Conte ha due mosse”

"Al Napoli ne stanno succedendo di tutti i colori. L’intera fascia sinistra falcidiata e Neres starà fuori tanto". Così Umberto Chiariello nel suo lungo intervento a Radio Crc commentando il ko del brasiliano e l'ipotesi sostituto ma parlando anche del mercato che si è appena concluso.

"Quando c’era Kvara ricordo la sommossa popolare per far giocare Neres, poi dopo un paio di partite opache “non vale Kvara” ma mica ci voleva la zingara per indovinare. Ora si è fatto male Neres ed apriti cielo. Ho sempre raccontato che per vincere ci vuole anche l’aiuto della provvidenza, del caso, del fato come preferite. Il Napoli si vantava di non avere infortuni, problemi fisici, in realtà aveva già avuto problemi abbastanza lunghi con Meret, ma il calendario fu morbido e entrò il bravo Caprile, e poi Lobotka in nazionale e per un mese abbondante si è sentita l’assenza con Gilmour che non fece benissimo era da inserire ma il Napoli continuò la sua corsa. Poi Buongiorno in allenamento, cadendo male, rientrerà dopo due mesi ma il Napoli non ha pagato dazio con 7 vittorie di fila e Jesus che faceva tremare le vene ai polsi invece ha fatto molto bene fino all’ultimo errore. Adesso però il livello di infortuni muscolari è preoccupante: Olivera lesione al soleo, si è fatto male pure il sostituto Spinazzola che stava giocando bene ma che ha una storia clinica tribolata, il terzo è Neres che non ha sostituti.

L’uomo a cui si sono affidate le sorti del Napoli, la fantasia, l’uno contro uno. Subito critiche perché in carriera ha avuto infortuni e serviva un sostituto di Kvara degno di Neres per concorrenza o sostituzione. C’è qualche problema muscolare di troppo? Lo staff va lavorato in maniera certosina, ma non lo sappiamo e non spariamo nel mucchio ed a vuoto e non è un modo di fare giornalismo. Non me la sento di accusare di nuovo Manna, è chiaro che pur avendo i soldi e volendoli spendere nonostante la narrazione falsa, in realtà non è stato capace di spenderli. Ci sono state difficoltà ma raramente si è vista una squadra prima in classifica indebolirsi. Danilo sarebbe servito come il pane. A gennaio serve gente da instant team, non chi non è in forma.

E’ chiaro che a gennaio devi prendere gente insoddisfatta, che ha litigato con gli allenatori e non rientrano nei piani, ma ce ne sono. Non è un problema di essere scarto del Milan, tanti sono scarti di altre squadre Kolo Muani al PSG, Salah al Chelsea ecc ma conta che Okafor non è pronto ed ora non ce l’hai e non discuto del suo valore e avrebbe anche capacità di impattare visti i tanti gol dalla panchina. Non è il suo valore ma il modo in cui arriva. Lo stesso per Billing, sì occasione di mercato, fisicità, ma non entra quando Anguissa boccheggia mentre Folorunsho gioca. Il Napoli ora ha falle a sinistra, non deve affondare e c’è l’Atalanta che col calendario che ha e lo scontro diretto tra le rivali può risalire in vetta o in prossimità. Se pareggiano entrambe nel prossimo turno, e per il Napoli sarebbe pure un buon risultato ed una frenata controllata, Gasp con le piccole può accorciare e poi c’è lo scontro diretto ed un pari potrebbe far rientrare l’Atalanta che poi avrà i suoi scontri diretti. Il Napoli ora prega San Giacomo, l’idea di Jack di fianco a Lukaku e con Politano a tutta fascia nel 353 vero di Conte nel primo Scudetto alla Juve contro un Milan tre volte più forte, potrebbe essere la carta vincente anche perché l’attacco era comunque abbastanza asfittico. L’unico che dalla panchina ha dato qualcosa, ha gol nelle gambe,quindi ci stiamo fasciando la testa, ha fatto un mercato disastrosa ma ha risorse ed un allenatore capace di fare quadrato”.