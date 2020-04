Chiariello: "Nuclei familiari i più pericolosi in assoluto, oggi dobbiamo guardare l'altro come un pericolo"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNapoli: “Piuttosto che parlare degli azzurri, voglio parlare della Campania. Comunicato di pochi minuti fa da parte del Presidente De Luca: “Si registrano 61 casi a Casoria; 58 a Giugliano; 52 a Pozzuoli; 52 a Marano; 49 ad Afragola; 36 a Frattamaggiore e Frattaminore (10), per un totale di 308 contagi” trattasi di contagi familiari. Volete capire che anche un pranzo con i vicini di casa può essere pericoloso? I gruppi familiari sono i più pericolosi in assoluto, se vogliamo ritornare alla vita normale, a rivedere una partita di calcio, dobbiamo avere comportamenti intelligenti. Oggi dobbiamo guardare l'altro come un pericolo per noi per poterci riabbracciare domani".