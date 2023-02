Chiariello: "Occasione per andare a +18, Napoli in campo senza retropensieri"

"Non è la squadra che mette un pullman davanti alla difesa, è una squadra che gioca e accettare di farlo col Napoli è quasi un suicidio".

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio', il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto con il suo editoriale: "Ad ogni partita diciamo che è quella importante, decisiva, ma via via che il traguardo si avvicina, l’agitazione aumenta. Si è passati dallo scoramento degli anni bui, con una fede inttaccata, nonostante intere generazioni di interi tifosi il Napoli li abbia persi, poi tutto è cambiato: gli eroi sono tornati e da 15 anni a questa parte, abbiamo nuovamente il sorriso dei bambini con la maglia azzurra che sorridono al proprio idolo. Oggi i nuovi idoli sono Osimhen e Kvara, i nostri figli e nipoti sognano una foto con loro, amano questi calciatori che ci stanno portando a qualcosa di veramente inaspettato. Spalletti è un grande allenatore di campo, già l’anno scorso aveva avviato un processo che, seppur imperfetto, aveva quasi carpito un titolo che è stato perso per diverse ragioni.