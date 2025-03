Chiariello: "Oggi il miglior Napoli di stagione! Mercato deficitario, ma Billing e Okafor aiutano"

Il giornalista Umberto Chiariello, ai microfoni di Canale 21, ha commentato il pareggio tra Napoli e Inter: "Febbraio è stato preoccupante per i risultati, per il fatto che siamo stati recuperati sempre e con una sconfitta brutta a Como. Ma il Napoli non era proprio a pezzi visto che il primo tempo a Como aveva fatto bene, ha mostrato un calo fisico e tanti infortuni che preoccupavano. Oggi c'era il rischio del sorpasso dell'Atalanta e che l'Inter potesse fuggire, non si arrivava al meglio nello scontro diretto. L'Inter ha segnato con il suo unico tiro in porta da calcio piazzato.

L'Inter è stata solo il tiro di Dimarco, poi il Napoli ha dominato già dal primo tempo e ha fatto lo stesso nella ripresa senza mai concedere nulla. Il Napoli nel finale ha trovato il pari con il gol dalla panchina, lui e Okafor hanno dato un apporto importante e arrivano dal mercato di gennaio. È stato un mercato deficitario ma gli uomini arrivati a gennaio possono aiutare il Napoli. Questo pareggio è dolcissimo perché col pareggio di Atalanta-Venezia possono cambiare le cose. Oggi il miglior Napoli di stagione, uomo su uomo e duello su duello ha vinto tutto. La prestazione fisica ha dato risposte positive, il Napoli non è crollato e l'ha presa proprio nel finale. Billing ha il senso del gol e questa non va presa come occasione persa, perché il Napoli lotterà per lo scudetto fino alla fine'.