Chiariello: "Per avere De Paul sacrificherei uno tra Zielinski e Fabian"

A "Punto Nuovo Sport Show", su Radio Punto Nuovo è intervenuto il giornalista Umberto Chiariello con il suo consueto editoriale: “De Paul al San Paolo: è l'occasione per vedere il gioiello dell'Udinese. A me piace tantissimo e se il Napoli dovesse sacrificare uno tra Zielinski e Fabian, per lui, non mi dispiacerebbe. Il Napoli sta pensando ad un sesto centrocampista per sostituire Allan, Kessie sembra essere tornato ai tempi atalantini ed anche meglio. Temo che la sua esplosione, però, lo blocchi al Milan. Tanti movimenti di mercato, ma occhio al campo: con l'Udinese non si possono perdere 3 punti"