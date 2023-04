Chiariello: "Perché non ascoltare chi si sente vessato? Posizioni rigide fanno solo male al Napoli"

"Nessuno difende chi ha fatto a botte, i delinquenti vanno assicurati alla giustizia, ma gli altri perché penalizzarli?".

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio', il giornalista Umberto Chiariello, è intervenuto con il suo editoriale: "Bisogna trattare e dialogare o avere tolleranza zero? Di fatto, chi ha scavalcato tutti e ha fatto un passo avanti è stato Luciano Spalletti che prima della gara col Milan si è distaccato dalla diatriba, ma dopo aver assistito ai danni fatti da San Siro, nel senso del tifo bolgia milanista, vuole la par condicio. Lo stesso De Laurentiis che aveva parlato di Thatcher, un po’ improvvidamente, ha steso una mano. Le istituzioni non devono scendere a patti, ma perché non ascoltare le ragioni di chi in questo momento si sente vessato? Perfino i criminali hanno diritto ad interrogatori, allora perché non parlare con i rappresentati dei gruppi organizzati? Non si tratta di parlare con criminali, ma con la parte sana del tifo organizzato che vuole dialogare con le istituzioni.