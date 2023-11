Chiariello: “Problemi di gestione: Simeone anima in pena, Di Lorenzo non sta in piedi”

Il giornalista Umberto Chiariello ha commentato il pareggio del Napoli in Champions con l’Union Berlino ai microfoni di Canale 21.

Il giornalista Umberto Chiariello ha commentato il pareggio del Napoli in Champions con l’Union Berlino ai microfoni di Canale 21: “Il problema non è la Champions ma la gestione della partita, dei cambi e del turnover. Mi metto nei panni di De Laurentiis: ‘Ma io che li spendo a fare i soldi se giocano sempre gli stessi undici?’. Politano in questo momento è il migliore, ma se poi gli viene un raffreddore chi gioca? L’avete visto come è calato Simeone da quando ha capito che non ha la fiducia del tecnico? L’anno scorso era stimolato, entrava col cuore e la voglia di fare. Adesso si è visto completamente messo da parte, Simeone è un’anima in pena. Quando i calciatori te li perdi in panchina, non gli dai minutaggio, dopo quelli che giocano sempre sono stanchi e gli altri non sono al passo degli altri. Questo nel calcio di oggi non è possibile.

Il problema è che il Napoli tre vittorie di fila non le fa. Non vince in casa da settembre, queste non possono essere coincidenze. Ci sono problemi di gestione della squadra evidenti, non al punto da dire esoneratelo subito perché ribadisco: prendere un pincopalla qualsiasi è un rimedio peggiore del male. Però Garcia deve dare conto di molte cose. Io De Laurentiis me lo prendo da solo in stanza e gli faccio un liscio e busso. C’hai un calciatore da 30mln come Lindstrom e non lo sfrutti. Dici che non è un’ala destra? Allora mettilo trequartista nel momento utile della partita, se la devi vincere. Zielinski gioca sempre, perché non esce ad un certo punto e metti Lindstrom? Raspadori nel secondo tempo è scomparso, perché metti Simeone solo a 7’ dalla fine?

Di Lorenzo è morto fisicamente. C’è un ragazzo con una gamba incredibile che è Zanoli, tra i migliori con la Sampdoria l’anno scorso in Serie A. Dobbiamo sempre pensare che Zanoli e Gaetano non sono all’altezza? Allora non li mettete in rosa. Per me sono all’altezza e devono giocare, perché Di Lorenzo non sta in piedi e nel finale non difendeva più”.