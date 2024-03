Chiariello: “Prodotte più palle gol di tutta la gestione Mazzarri, i problemi sono a centrocampo”

"Il Napoli ha ritrovato i principi di gioco, ha una fragilità difensiva che non dipende dalla difesa".

Nel corso del suo editoriale a ‘Un Calcio alla Radio’ su Radio Napoli Centrale, il giornalista Umberto Chiariello ha parlato dell’eliminazione del Napoli dalla Champions: “Come siamo usciti dalla Champions? Il Barcellona ci ha asfaltato? No. Il Barcellona ha rubato? No. Il Barcellona ha tremato? Decisamente sì. Non ascoltate Xavi, bandiera del Barça contestata e che andrà via, che dice che hanno dominato in difesa e in attacco. Ma dove? Ma quando? Pensate che il Napoli ha prodotto con il Barcellona più palle gol di tutta la gestione Mazzarri: 8 palle gol. 4’ Osimhen vola da solo verso Ter Stegen e gliela mette tra le braccia: errore gravissimo di un Osimhen che è stato nullo, la vera grande delusione. Se vuole essere venduto a quelle cifre si deve dare una mossa, quell’Osimhen col Barça non vale nemmeno la metà di quei 130mln che il suo cartellino prevede. 8’ di nuovo Osimhen, fuorigioco millimetrico. Gol di Rrahmani molto bello, da attaccante puro che riapre la partita. Il colpo di testa di Di Lorenzo sul quale Ter Stegen fa il paratone salva risultato. Kvara tiro dal limite, che termina al lato. Kvara, nel finale, rigore in movimento: solo, specchio della porta libero e lo mette al lato. Anche lui opaco, sono venuti meno i due giocatori più importanti. Nel finale Olivera prende una traversa e soprattutto proprio lui, Lindstrom. L’acquisto boom dell’estate scorsa, che entra spaesato al posto di Politano dimostrando ancora una volta che non è un’ala destra. Non si capisce perché non sia entrato Ngonge, che sa fare quel ruolo e vede la porta. Questo è l’errore principale di Calzona che non riesco a capire, forse pensava che Ngonge non fosse in condizioni buoni. Fatto sta che Lindstrom su cross di Olivera, disastroso in fase difensiva e meritava anche l’espulsione per doppio giallo, sbaglia un gol fatto di testa a pochi passa di Ter Stegen che avrebbe dato il 2-2 all’80’. Il Barcellona ha rischiato di pareggiare e di tremare con i suoi tanti ragazzini fenomeni. Aggiungete che dopo l’errore di Lindstrom, 3’ dopo fa gol Lewandowski sul regalo di Sergi Roberto, entrato dalla panchina. La panchina del Barça batte la panchina del Napoli, purtroppo è così. Il racconto potrebbe finire qui: il Napoli è uscito a testa alta, ma stiamo stufi di uscire a testa alta! Nella nostra storia l’impresa non riusciamo a farla mai, neanche con Maradona.

Il Napoli ha ritrovato i principi di gioco, ha una fragilità difensiva che non dipende dalla difesa. Chi dice che Juan Jesus e Rrahmani hanno giocato male mente per la gola, chi ha sofferto sono stati i terzini che hanno trovato giocatori straordinari davanti a loro: Yamal è un fenomeno, Raphinha è un’ira di Dio, Cancelo migliore in campo in assoluto che ha destato la fascia. I difensori però hanno retto, Meret è stato fantastico, ci ha tenuto a galla. Ma la fragilità del centrocampo. Anguissa ci fa riflettere molto sulla sua permanenza al Napoli, perché è un giocatore inconsistente, evanescente, la bruttissima copia dell’Anguissa che fu. E Traorè non è pronto, la fase difensiva è inesistente. Giustamente stavolta Xavi ha lanciato Firmin Lopez alle spalle di Traoré che non l’ha seguito mai, tre palle gol pulite e alla terza ci ha punito. Era matematico, non capisco come Calzona non si sia reso conto di tutte le imbucate alle spalle di Traoré che avvenivano in campo. Il Napoli ha problemi soprattutto a centrocampo, perché quando la difesa non è protetta sbanda. Il centrocampo non costruisce e il centravanti va in fuorigioco sistematico, perché i movimenti di Osimhen nel primo tempo erano tutti giusti ma sempre il lancio era in ritardo. Poi per quattro volte si è trovato uno contro uno, dove doveva saltare l’uomo e andarsene, e un ragazzino di 17 anni, per quanto fenomenale si voglia, l’ha fermato”.