Chiariello protesta: "Arbitro scandaloso, al ritorno lo pagheremo! Pesa la storia di San Siro..."

Nel suo consueto editoriale per Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello si è soffermato anche sull'operato dell'arbitro Kovacs in Milan-Napoli: "L’arbitro è stato scandaloso, lo pagheremo per il ritorno. Ma è tutta da giocare, io non ho visto nessuna differenza di Champions in bacheca ma solo un arbitro molto intimorito. Se non fosse per le assenze al ritorno, direi che il Napoli ha il 60% di possibilità di passare. Siamo stati colpiti scientificamente, perché Krunic e Leao andavano ammoniti. Il mancato giallo a Leao è clamoroso, spaccare la bandierina è ammonizione da regolamento. Un arbitro da promozione lì ammonisce, non scherziamo neanche! Hanno capito che si poteva picchiare, l'hanno fatto Lozano e Kim, due ammonizioni mancate.