Chiariello: "Sarà il più odioso della Terra, ma un solo uomo fa a caso del Napoli"

"Garcia ha ancora la possibilità di ribaltare il suo destino, anche se sembra segnato".

A Radio Napoli Centrale nel corso di 'Un Calcio alla Radio', il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto con il suo editoriale: "Sono andato a scavare nella memoria della comunicazione che oggi si affida molto ad X, un tweet dell’epoca, del 15 giugno di quest’anno in cui De Laurentiis scrisse: ‘Ho il piacere di annunciare che dopo averlo conosciuto e frequentato durante gli ultimi 10 giorni, il signor Rudi Garcia sarà il nuovo allenatore del Napoli’. ‘Dopo averlo conosciuto e frequentato durante gli ultimi 10 giorni’. Aveva scherzato coi giornalisti su un presunto casting di 40 allenatori da cui ha ricevuto molti no: De Zerbi, Thiago Motta, non ha voluto fare uno sgarbo alla Fiorentina, ha incontrato Paulo Sousa che verrà cacciato con ogni probabilità dalla Salernitana per Pippo Inzaghi, per me assurdo. Paulo Sousa – e apro una parentesi – ha chiesto 20 giorni per guardarsi attorno, ha detto chiaramente di necessitare degli acquisti ed è stato ribacchettato. Questa Salernitana ha fatto peggio delle altre e passare da Sousa a Inzaghi è un’avventura sbagliata, il problema è la squadra che hanno creato con presunzione, senza rinforzare la difesa, con il centrocampo debole e attacco inesistente.

A Salerno, Paulo Sousa è il meno colpevole, a Napoli il massimo colpevole è proprio l’allenatore. Io l’ho difeso perché leggo ‘dopo averlo conosciuto e frequentato durante gli ultimi 10 giorni’. De Laurentiis ha parlato sempre di sentiment, quel ‘nasarsi’, ma la domanda è: in quei giorni hanno paralto di vino, formaggio? Di cosa? È qui che casca l’asino. Di cosa hanno parlato? De Laurentiis esordisce a Capodimonte dicendo che voleva un allenatore che continuasse col 4-3-3. Questo modulo di gioco non sono solo numeri tirati a caso, ma un sistema di gioco. Non basta. Prima del sistema di gioco, ciò che conta è il principio di gioco. Di cosa hanno parlato se Garcia, seduto al fianco di De Laurentiis, dice che vuole fare il suo calcio? Calcio che non ha nulla a che fare con quello di Spalletti. Un calcio che puoi fare con un’altra squadra, rinnovata, non con una squadra già affermata. Di che si sono parlati? Gliel’avrà detto o si sono uniti nella “repulsione” verso Spalletti? Alla prima conferenza uno dice A e l’altro B. I giocatori pesano l’allenatore e i giocatori del Napoli non hanno capito Garcia cosa vuole fare. Perché cambiare? Per fare cosa? Osimhen dice di salire, Garcia non vuole. Ma com’è possibile? Lo mandano a fanculo tutti. Non per le sostituzioni, perché le accettavano da Spalletti, ma perché non vedono un costrutto, delle soluzioni convincenti. Garcia lo spogliatoio non l’ha mai avuto, non è mai entrato in sintonia, è questo il problema principalmente. Quella con la Fiorentina è la partita più sconclusionata nella storia degli allenatori, che io abbia mai visto. Garcia ha tempo Verona, Berlino e Milan, poi fine dei giochi.

C’è un solo nome che può fare al caso del Napoli, Antonio Conte. Sarà l’uomo più odioso della Terra, che ne ha fatte di tutti i colori nella sua storia juventina, ma è uno che con la Nazionale più scarsa della storia ha battuto la Spagna e fermato la Germania. Ha vinto con l’Inter, col Chelsea, con la Juve, è uno che ti dà qualcosa in più, di sicuro, uno che non guarda in faccia a niente e nessuno. Con Antonio Conte il livello si alza se firma anche stanotte, altrimenti bisogna aspettare. Garcia ha ancora la possibilità di ribaltare il suo destino, anche se sembra segnato. Il problema è: avrà capito perché ha sbagliato tutto fino ad oggi?".