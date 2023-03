Chiariello: "Signori, preparatevi: le sirene per Osimhen saranno irresistibili"

"Vedo la follia imperare nel calcio, ma se nel motore del Chelsea, Bayern, Real Madrid si aggiunge Osimhen, hanno rivali?".

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio', il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto con il suo editoriale: "Lucianone Spalletti compie gli anni e diventerà, con ogni probabilità, l’allenatore meno giovane a vincere lo scudetto in Italia. Il coronamento di una carriera un po’ passata sotto silenzio, ma molto brillante, migliorando ogni squadra in cui è stato. Adesso è l’ora di affacciarsi all’Europa, un turno di coppe credo molto negativo per le italiane. Do per buona la qualificazione del Napoli, secondo me quasi chiusa se il Napoli non fa follie, ma quella messa meglio di tutte, che secondo me era la Lazio, ha già perso. Milan e Inter hanno due sfide complesse, non credo sia così facile per loro.