Chiariello: “Silenzio assoluto su La Spezia, bastano 10mila euro di multa per lavarsi la coscienza"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, Umberto Chiariello è intervenuto con il suo editoriale: "Il giudice sportivo ha tirato fuori la solita bella 10.000 euro. Si può dire la qualunque, ormai, negli stadi ma si sa già che la sanzione è quella: è giustizia questa? Si è data la patente a tifosi beceri, violenti, razzisti, di poter fare quello che vogliono. Una città come La Spezia, nella civilissima Liguria, che non è il luogo più meridionale del mondo, può mai avere comportamenti di tal genere verso una città che non se ne frega proprio? Non c’è neppure la rivalità come giustificazione, è proprio desiderio di offendere.

Come si ferma tutto ciò? 10.000 euro. Non siamo al ridicolo, siamo oltre, è l’ennesima occasione perduta per dire di voler pulire questo calcio, che sia a misura di famiglia, che sia fruibile. È possibile che i Club Napoli di La Spezia non sono andati a vedere la partita per evitare problemi? È questo il mondo barbaro che consegniamo ai nostri figli, ai quali insegniamo cori razzisti? Trovo tutto veramente assurdo e chi è in poltrona non interviene, ma lo stesso Abodi interviene quando escono gli audio di 4 anni fa di un PM che scherza sulla Juventus in maniera pesante, sbagliata.