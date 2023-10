Chiariello: “Sono un fautore di Garcia perché l'ho accolto bene per primo, ma niente sconti”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, Umberto Chiariello è intervenuto con il suo editoriale

"Siamo in un momento del campionato dove i giudizi cominciano ad essere probanti perché siamo ad 1/4 del cammino. Si può dare finalmente qualche giudizio su quello che è l'andamento del campionato.

La 10º giornata vede quatta quatta una squadra che sta lì, con mezzo tiro a partita, un golletto, la Juventus che non ha coppe e il Verona in casa, una partita comoda, contro una candidata alla retrocessione; se a gennaio prende un centrocampista di spessore, con la mentalità cannibale che ha, in Italia, può essere una vera candidata allo scudetto. Nella giornata, spiccano due partite: Inter-Roma, dove manca Mourinho, guarda caso, con Lukaku che sarà fischiato in maniera ossessiva; l’altra è Napoli-Milan, un preliminare di Campionato del Mondo, si deciderà chi è la sfidante per la favorita Inter. Siamo tornati di nuovo alla favola che l’Inter è la sola nemica dell’Inter, ma non credo sia così.

Il Napoli può tornare ad essere la sfidante, credo che nonostante Garcia c’entri cavolo a merenda – nel senso che non è il continuatore di Spalletti – si possa trovare un meno bello, ma più cinico ed efficace Napoli. Ho accolto bene Garcia, i suoi insuccessi sono anche i miei, pertanto sono un suo fautore, fermo restando che sconti non se ne fanno a nessuno. Onestà intellettuale, così si chiama, non incoerenza.

Per chiudere, siamo arrivati all’allenatore fai da te: il furbissimo Zazzaroni ha lanciato la candidatura di Mazzarri che ha detto ‘ho fatto un corso di simpatia, era questo il mio problema, non sono più ansioso e sono capace di fare il 4-3-3, ho studiato Spalletti’. Quindi, De Laurentiis, visto che dici che con Mazzarri hai conservato un buon rapporto, nel caso in cui decidessi di sostituire Garcia, Zazzaroni ti ha dato un assist. Se si dovesse arrivare a questo, significa che le cose sono andate male, quindi forza Garcia".