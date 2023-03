Chiariello: "Spalletti non vuole adagiarsi perchè poi c'è un pensiero nella sua testa..."

Intervenendo a Radio Napoli Centrale, il giornalista Umberto Chiariello ha parlato del momento della squadra di Spalletti

Intervenendo a Radio Napoli Centrale, il giornalista Umberto Chiariello ha parlato del momento della squadra di Spalletti: "Il Napoli non si è fermato, 12 gol in 5 partite e 0 subiti. Stiamo parlando di un rullo compressore, una macchina da guerra perfetta.

Temevo le squadre piccole perché insidiose, ma adesso che è a +18 e che la mente va altrove, siamo già al ritorno con l’Eintracht, ad esempio, e c'è il rischio di adagiarsi un po' a fronte di gare impegnative come Lazio e Atalanta in casa. Ma Spalletti vuole ancora correre come un dannato perché ad aprile c’è un pensiero nella testa che mi ricorda una canzone di Patty Pravo: è un pensiero stupendo"