Chiariello stufo: “Ora basta Juan Jesus! Dentro Natan ed altri 4 per il futuro”

"Che non si azzardano più a farci vedere Juan Jesus e altri calciatori che sono fuori dal progetto del futuro".

Nel corso del suo editoriale per 'Campania Sport' su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello si è soffermato sul finale di stagione del Napoli con gli acquisti ancora da valutare: "Le ultime partite servono a poco, ma a qualcosa di importante sì.

Che non si azzardano più a farci vedere Juan Jesus e altri calciatori che sono fuori dal progetto del futuro. Parlo del calciatore Juan Jesus, non mi faccio prendere dalla mozione dei sentimenti. La vicenda che lo coinvolge con Acerbi ci fa sentire tutti Juan Jesus sul lato umano, ma qui stiamo parlando tecnicamente. Juan Jesus ha tutta la solidarietà del mondo, perché è evidente che con una sentenza giuridicamente perfetta è stata perpetrata un’ingiustizia, perché non sempre etica e diritto vanno a braccetto. Però valutiamo il campo, da oggi in poi in queste 8 partite io voglio capire che siano Natan, Cajuste, Lindstrom, non quello ectoplasma che stiamo vedendo in campo ogni spezzone di partita, Ngonge, Traoré".