Chiariello su Lozano: “ADL è stato chiaro, se resta fa la tribuna come Milik!”

Nel corso di 'Tutti in Ritiro' su Canale 21, è intervenuto il giornalista Umberto Chiariello.

Nel corso di 'Tutti in Ritiro' su Canale 21, è intervenuto il giornalista Umberto Chiariello: "Lozano è fuori dai paletti del Napoli e non può restare a Napoli a 5mln. ADL è stato chiarissimo: rinnovo o mi porti una squadra altrimenti ti fai la tribuna e ADL l’ha già fatto con Milik. Quindi Lozano deve andare, tra l’altro non ha neanche risposto alle attese e non mi pare che Garcia si stia così attivando per tenerlo. Ora vogliono sempre andare in scadenza facendo perdere soldi alle società".