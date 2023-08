Chiariello sui bomber delle concorrenti: "Ultra-trentenni! Capite perché il Napoli è favorito?"

Così su twitter il giornalista di Canale 21, Umberto Chiariello, commentando una foto di un sorridente Victor Osimhen

"Ora capite perché il Napoli è favorito? Le altre per far gol si affidano a ultra-trentenni, alcuni con acciacchi fisici, tranne la Juve che però ha un Vlahovic con pubalgia e incompatibilità con Allegri. Fate vobis…", così su twitter il giornalista di Canale 21, Umberto Chiariello, commentando una foto di un sorridente Victor Osimhen e l'elenco degli attaccanti delle concorrenti.

Vuoi seguire Tutto Napoli.net ma sei in vacanza? Scarica gratuitamente la nostra applicazione (cerca "Tutto Napoli" sugli store o clicca qui per App Store e Android Store) per poterci seguire comodamente da Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli.net è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora più importanti)