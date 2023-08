Chiariello sul sorteggio: " Male dalla quarta fascia! Union Berlino ostico, girone difficile..."

Umberto Chiariello, giornalista, è intervenuto tramite il suo account Twitter per commentare il sorteggio della Champions League

Umberto Chiariello, giornalista, è intervenuto tramite il suo account Twitter per commentare il sorteggio della Champions League: "Non siamo andati benissimo: la Union Berlin è avversaria molto ostica, il Braga è la meno forte, il Real è il Real (anche se potrebbe mancare Vinicius). In quarta fascia poteva andare molto meglio. Qualificazione da lottare ma alla portata ovviamente, girone difficile da vincere causa la presenza del Real. Ma non è un girone di ferro come quello del Milan, non male l’Inter (nessuno squadrone contro ma tuttavia tutte avversarie insidiose), fortunata la Lazio (girone abbordabile)".