Chiariello sull'addio di Callejon: "Perplesso, se si parte con un progetto monco tatticamente..."

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNapoli: “Cominciano a fioccare nuove adesioni al progetto Napoli. Venire al Napoli per molti è un passo in avanti. Resta un dubbio: cosa intende fare il Napoli sulla vicenda Callejon? So che andrà via, ma aspetto sempre il colpo di scena. Leggo di nomi che vogliono adattare sulla fascia di Callejon, ma abbiamo visto cosa succede quando vuoi snaturare un giocatore, come è stato fatto con Lozano. Partire con un progetto monco tatticamente, mi lascia perplesso, spero esca un nome concreto per sostituire Callejon".