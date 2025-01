Chiariello: "Test scudetto superato, ma all'andata frase profetica di Conte..."

Nel suo consueto editoriale per Canale 21, Umberto Chiariello ha così commentato la vittoria di Bergamo: "Conte aveva ragione, quella di stasera non era partita scudetto, la vera partita scudetto è quella del 2 marzo con l'Inter. Era un test scudetto, però, e il Napoli ha superato l'Atalanta. All'andata c'era stata una frase profetica di Conte: "In questo momento...l'Atalanta è più forte di noi". Lui aveva contestualizzato. In quel momento l'Atalanta aveva il vento in poppa e veniva da 15 risultati utili consecutivi, aveva perso solo a inizio stagione con il Como.

Le ultime tre invece le ha pareggiate, ha perso in Supercoppa in Arabia. C'era stata una frenata. Anche il Napoli non era quello dell'andata, però. Veniva da una crescita costante nel suo gioco. Una squadra dopo il gol di Retegui poteva franare, non il Napoli di Conte che non si è mai scomposto, ha pareggiato e raddoppiato, poi ha vinto. Sul 2-2 il mio San Alex Meret ci salva, poi il Napoli trova la forza di vincerla pur togliendo uno strepitoso Neres. Questa partita ce la ricorderemo...".