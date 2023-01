Chiariello: "Tifosi beceri contro ADL: Napoli società più solida d'Italia grazie a lui”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, Umberto Chiariello è intervenuto con il suo editoriale

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, Umberto Chiariello è intervenuto con il suo editoriale: "La Roma è in rosso, profondo rosso. L’horror, in questo caso, è il bilancio della Roma che chiude il 2020-21 con una perdita monstre di 219,3 milioni di euro, con ricavi fermi intorno ai 200 milioni. Tutto questo non ha spaventato i Friedkin che hanno già investito tantissimi soldi, oltre 700 milioni, ed hanno fatto una bella spesa anche per il delisting. Tutto ciò, mentre Mourinho ha le sirene del Portogallo, vorrebbe rinforzi, Smalling è in scadenza, Zaniolo sempre in bilico. Alla Juventus sta accadendo qualcosa di simile.

Evelina Christillin, membro del board della UEFA, da sempre vicina agli Agnelli ed una delle candidate per la nuova Juventus, ha detto: “La Juventus dovrà ridimensionarsi, ripartire”. E lì c’è la vicenda Rabiot che chiede molto più del suo attuale ingaggio, con le sirene della Premier. Sarà ugualmente difficile tenere Vlahovic che, come spiega Alessandro Giudice sul Corriere dello Sport, il suo investimento è costato 160 milioni di euro tra acquisto, commissioni al procuratore, ingaggio di quattro anni. Un giocatore che ha dato poco, non si è inserito dando prova di ciò che aveva fatto vedere alla Fiorentina, ma è tra i giovani più “attenzionati” dai grandi club. Tolto Mbappé e Haaland, gli attaccanti più attenzionati d’Europa dai top club dei principali campionati, sono proprio Leao, Vlahovic e Osimhen. Tutto questo ci fa capire che c’è uno scenario, in questo momento, particolarmente favorevole al Napoli. La Juventus perderà dei pezzi, è nella logica delle cose rifondarsi. L’Inter vive una situazione incandescente: Brozovic non ci sarà contro Napoli, Skriniar ha ricevuto un’offerta di 6,5 milioni, ma dalla Premier gliene offrono 3 in più.