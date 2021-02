Chiariello: "Veretout sta facendo la differenza, rimpiangeremo il mancato arrivo a Napoli"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Umberto Chiariello per il suo EditoNuovo: “Quando si dice che Gattuso tutto sommato è in linea con gli obiettivi si dice una mezza verità. Se erano quattro all’inizio due sono venute vie. Coppa Italia e Supercoppa erano due obiettivi abbordabili, ma ci sta perdere con Juve e Atalanta. Resta l’Europa League, dove non siamo la favorita numero uno e il campionato. Quando si fanno le critiche bisognerebbe partire da un altro presupposto. l’Inter ha identità ed è efficace. Chi se ne frega che sia bella! Quello che conta è che funzioni, uscendo dalle coppe ha un vantaggio enorme sulle altre. Se non vincesse lo scudetto sarebbe un’onta per la carriera di Conte. Il Milan ha una sua identità.

L’Atalanta? Non ne parliamo nemmeno, ma ha alti e bassi. La perdita del Papu è pesantissima. La Roma che ha in Veretout un giocatore che fa la differenza, di cui rimpiangeremo il mancato arrivo a Napoli, è una squadra che crea tanto ed è visibile. La Lazio ha una sua organizzazione, ma ha una difesa che senza i titolari va in difficoltà. Juventus e Napoli, invece, non hanno un’identità. Guarda caso la grande coppia del centrocampo della nazionale del 2006 sono gli unici che non sono riusciti a dare un’identità alle proprie squadre. È da questo che bisogna partire per iniziare qualunque discorso critico”.