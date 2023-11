Chiariello: "Vi ricordate Stellone? Mai dare sentenze definitive e anticipate"

"Nessuno ha usato il condizionale, né ha usato toni corretti e corregibili".

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio', il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto con il suo editoriale: "Oggi mi va di raccontarvi una storia: la sindrome di Stellone. Quando a Napoli venne ad allenare Novellino ed il Napoli doveva provare a risalire in Serie A, non fece una straordinaria campagna acquisti, ma Alessandro Moggi propose al Napoli Roberto Stellone che stava a Lecce. Nel girone d’andata, il Napoli di Novellino fu tutto sulle spalle di due giocatori: Matuzalém a centrocampo che si rivelò un gran regista e Schwoch. Stellone era abulico, non toccava palla, sbagliava tiri elementari ed il girone d’andata fu un disastro, fu quindi preso di mira. Nello spogliatoio incrociai Schwoch che mi diede rassicurazioni su Stellone, ma disse che aveva un problema: era indolente, ma l’avrebbe svegliato lui e di dormire sonni sereni. Cominciai ad avere qualche dubbio. Nel girone di ritorno, Stellone compose una coppia d’attacco meravigliosa con Schwoch segnando a raffica. A fine stagione, Schwoch fece 24 gol, Stellone 10/12. Con De Canio, l’anno dopo, sfiorammo la Serie A perché Stellone fu strepitoso, in quell’anno solo Bobo Vieri era più forte di lui. Aveva un problema, però, perché si infortunava sempre.

Perché parlo della sindrome di Stellone? Quando giocava malissimo e noi lo criticavamo, davamo giudizi definitivi su un giocatore che stava facendo male, giudizi generali. Nessuno ha usato il condizionale, né ha usato toni corretti e corregibili. È da lì che ho tratto una grande lezione, perciò mi batto con gli sfascisti. Per sempio, tale Venio Vanni che scrive su Il Napolista ha fatto un post su Twitter, che ha poi cancellato, che è di una scorrettezza deontologica straordinaria. Non bisogna dare giudizi definitivi ed affrettati, bisogna aspettare, non farsi debiti con la bocca. Io ad uno solo ho detto una frase pesantissima, in risposta al fatto che ci ha accusato di sparare cazzate ed io gli ho detto che ha un linguaggio da pescivendolo. Da Stellone ho imparato a non dare sentenze definitive e anticipate perché te le rimangi".