Chiariello: “Zielinski ha tolto 32mln al Napoli, perché deve giocare e Demme no?"

Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, è intervenuto il giornalista Umberto Chiariello: "Avete visto come Demme con la Salernitana? E’ stato il migliore in campo, il gol l’ha fatto fare lui con l’assist di testa. Io non capisco, è uno forte! Ce l’hai in rosa, perché non deve giocare? E’ meglio Barak? Perché figli e figliastri? Perché Zielinski a fine contratto deve giocare e Demme no? Sono tutti e due a fine contratto, dove è il problema? Dobbiamo andare a cercare Barak quando abbiamo Demme in casa? Ha giocato solo due volte, col Frosinone e la Salernitana, ed è stato due volte il migliore in campo.

Perché Zielinski sì e Demme no? Ha fatto più danni Zielinski che Demme. Zielinski ha fatto perdere 32mln al Napoli e a Napoli lo vivono come l’uomo da mettere al posto di San Gennaro. E’ vero che anche Demme ha rifiutato i trasferimenti, ma non ha mai fatto perdere 32 milioni al Napoli. Perché Zielinski può giocare fino a giugno, come è giusto che sia, e Demme deve essere fuori rosa? Quando Demme è il migliore centrocampista che hai insieme a Lobotka, è rapido ruba palla e la gioca subito”.