Chiarugi su Osimhen e Kvara: “Non serve battibeccare, non sono in buone condizioni”

TuttoNapoli.net

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Luciano Chiarugi, storica bandiera della Fiorentina ed ex attaccante del Napoli: "A Napoli sono stato benissimo, sono felice nel vedere quello che sta raccogliendo nell'ultimo periodo. Contro il Real, la squadra mi è piaciuta molto. E ora contro la Fiorentina avrà un'altra partita difficile ed importante. Gli azzurri però sono tornati ad essere favoriti per il campionato. La Viola ha i mezzi per mettere in difficoltà il Napoli, ma il Napoli mi sembra essere tornato un tutt'uno tra squadra, allenatore e ambiente. Dopo tanti piccoli stop e qualche polemica di troppo, i partenopei si sono ripresi nel miglior modo possibile. Ci sta aspettarsi qualcosa di più dopo lo Scudetto vinto, ma bisogna avere anche la pazienza verso un nuovo ciclo.

Kvara e Osimhen? Chi guarda da fuori si rende conto che entrambi non sono in una grande condizione. Osimhen deve capire che battibeccare serve a poco e quindi non può pretendere che tutti giri come vorrebbe. Per certi versi, lo stesso discorso vale anche per Kvara. Il gruppo è stato determinante lo scorso anno per la vittoria per lo Scudetto e deve esserlo anche ora se si vuole rivincere”.