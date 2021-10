Chiellini: "Da italiano e toscano mi sono vergognato per le offese a Koulibaly"

Il capitano dell'Italia Giorgio Chiellini, nel corso della conferenza stampa di vigilia della sfida di domani contro la Spagna, ha parlato anche dei cori razzisti avvenuti a Firenze.

Sul razzismo, cosa si può fare di più?

"E' inaccettabile. Servono leggi e regole che vengono applicate, questa è la cosa più importante. Mi sono vergognato, come italiano e toscano, anche perché l'Italia per me non è un paese razzista. Qualcosa in più va fatto, altrimenti da fuori diamo una brutta immagine di noi stessi".