Chiellini: "Garcia tecnico esperto e valido, ma giocare con lo scudetto sul petto è più difficile"

L'ex bianconero Giorgio Chiellini ha rilasciato una lunga intervista al portale Planetwin365news dove ha parlato del Napoli: "Il Napoli non ha iniziato benissimo e i tifosi si aspettavano qualcosa di più in queste prime partite. Come tutti i cambi d’allenatore, ci vuole un po’ d’adattamento. Io penso che Garcia sia un allenatore esperto, valido e che possa portare qualcosa di suo al Napoli.

Chiaro che giocare con lo scudetto sul petto è più difficile, perché hai più pressioni, con le altre squadre che ti aspettano e che vogliono batterti ancora di più. Se l’anno scorso il Napoli poteva risultare più simpatico perché ancora non aveva vinto, ora le squadre daranno sempre quel qualcosa in più per batterli".