Chiellini sulla Juve: "Mi sento triste e ferito per quello che sta succedendo. È doloroso"

"Con la responsabilità che avevo al club, è dura stare lontano dalla squadra".

TuttoNapoli.net

Giorgio Chiellini adesso è un giocatore del Los Angeles FC, ma la Juventus gli è ovviamente rimasta nel cuore. In un'intervista al The Athletic, l'ex capitano bianconero ha spiegato la sua posizione in merito alle vicende legali che hanno coinvolto la Vecchia Signora: "Per me è doloroso. Mi sento triste e ferito per quello che sta succedendo ed è difficile non essere a Torino. Non è facile per tutti quelli che amano il club.