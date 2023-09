Chiesa e Pellegrini out, Spalletti ammette: "Liberati al primo segnale, non abbiamo insistito"

Così il commissario tecnico della Nazionale Luciano Spalletti in merito alle assenze di Federico Chiesa e Lorenzo Pellegrini

"Le assenze non spostano nulla, non cambia niente". Così il commissario tecnico della Nazionale Luciano Spalletti in merito alle assenze di Federico Chiesa e Lorenzo Pellegrini, calciatori che a causa di problemi muscolari non sono nemmeno partiti per Skopje per la sfida di domani contro la Nord Macedonia e che non saranno a disposizione nemmeno martedì sera per il match di San Siro contro l'Ucraina.

Poi in un altro passaggio durante l'intervista concessa alla 'Rai' ha aggiunto: "Sono cose che dispiacciono, ma poi abbiamo usato i metodi di un club. Non abbiamo insistito e al primo avvertimento di un piccolo problema li abbiamo lasciati liberi, potevamo pensare anche di forzare per martedì, ma abbiamo deciso di fare così perché abbiamo anche altri calciatori".