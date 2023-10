Christillin a sorpresa: "Juve? Conte sceglierebbe il Napoli, vi spiego perché"

Evelina Christillin, membro dell’esecutivo UEFA, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Evelina Christillin, membro dell’esecutivo UEFA, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Europei del 2032 in Italia e Turchia? Bravissimo il nostro Aereoplanino (Montella ndr) per la qualificazione già ottenuta. Spalletti? Ciò che ha fatto a Napoli è un miracolo insieme a De Laurentiis. Mi dispiace per l’infortunio di Osimhen, ho visto che Kvara s’è sposato anche, insomma vi seguo. Conte? Non ho visto la sua intervista ieri, ma in fondo dico che tutti verrebbero volentieri a Napoli.

Tra Napoli e Juve dico Napoli per Conte, lì si metterebbe alla prova in un ambiente mai esplorato per lui. Poi la convivenza con De Laurentiis sarebbe emozionante per noi che guardiamo. Il calcio italiano e la vicenda scommesse? Da mamma mi sento sofferente e solidale con questi ragazzi, non per ciò che hanno fatto che è deplorevole, ma perchè ogni tipo di dipendenza crea sofferenza”.