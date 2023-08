Ciambriello svela: "Telefonata ADL-Commisso per Lozano! Erede Kim? Ecco il nome"

"Nelle scorse ore c'è stata un telefonata tra De Laurentiis e De Luca per il Collana".

Il giornalista Samuele Ciambriello, intervenuto ai microfoni di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli: "Nelle scorse ore c'è stata un telefonata tra De Laurentiis e De Luca per il Collana. Il presidente del Napoli ha in mente un progetto per lo stadio del Vomero. C'è la volontà di aprire il Collana alla 'Scugnizzeria azzurra' e farlo diventare un grande stadio. C'è stata anche un'altra telefonata tra De Laurentiis e Commisso per Lozano. Il presidente della Fiorentina è interessato, non posso dire altro.

Erede di Kim? Il prossimo difensore sarà osannato come il coreano. Il suo nome è Robin! (Le Normand della Real Sociedad, ndr)".