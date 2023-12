Ciaramitaro: “Si è rotto il giocattolo. Mazzarri non è riuscito ad invertire la rotta”

Parla così a TuttoMercatoWeb.com l’ex centrocampista di - tra le altre - Palermo, Parma, Modena e Trapani Maurizio Ciaramitaro.

Cosa è successo al Napoli quest’anno?

“Non è più una squadra compatta, concreta. È diventata una compagine poco cattiva. Per quanto tiene palla crea poco. Mazzarri non è riuscito ad invertire la rotta. Quando non parti dall’inizio non è facile determinare. Poi il calendario non ha aiutato”.